Estetik polikliniğinde rehine krizi

İstanbul'un Şişli ilçesinde tanınmış estetik polikliniklerinden biri olan, saç ekimi ve kozmetik cerrahi alanında hizmet veren bir klinik ilginç bir olayla gündeme geldi. Kliniğin sahibi Fatih Köse, eşi T.K.'yı işyerinde darp etmeye başladı. Çalışanlar polise ve 112 Acil'e haber vererek, "Yetişin, patron eşini rehin aldı. Öldürecek, acil ekip gönderin" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, Fatih Köse "Gelmeyin kendimi atarım" dedi. Olayın ardından ifade veren T.K., eşinden şikâyetçi oldu.