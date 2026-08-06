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Giriş Tarihi: 6.08.2026 17:28

Et, tavuk ve sakatat… 703 kilo bozuk et ele geçirildi!

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde toplam 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, cezai işlem uygulandı.

İHA Yaşam
Et, tavuk ve sakatat… 703 kilo bozuk et ele geçirildi!
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Şahinbey genelinde sürdürülen rutin gıda denetimlerinde, ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve hijyen standartları titizlikle incelendi.

Denetimlerde sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edilen ürünler ekipler tarafından toplatılarak imha edildi.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak. "Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Zabıta ekiplerimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, saklama şartlarına uygun olmayan 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü imha ederek, ilgili işletme hakkında da gerekli cezai işlem uyguladı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

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#ŞAHİNBEY #TARIM

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Et, tavuk ve sakatat… 703 kilo bozuk et ele geçirildi!
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