Et, tavuk ve sakatat… 703 kilo bozuk et ele geçirildi!

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak. "Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Zabıta ekiplerimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, saklama şartlarına uygun olmayan 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü imha ederek, ilgili işletme hakkında da gerekli cezai işlem uyguladı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.