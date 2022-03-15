Et Tevvab Ne Demek? Allah’ın Et Tevvab İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahın 99 ismi şerifine aynı zamanda Esmaül Hüsna denmektedir. Bu 99 ismin de belirli anlamları ve faziletleri vardır. İnsanoğlu bu isimlere bakarak, Allah'ın duyularıyla kavrayamadığı özelliklerini öğrenmiş olacaktır. Et-Tevvab ismi ise daha çok bağışlayıcılıkla ilgili konuları kapsamaktadır.

Et Tevvab Ne Demek?

Et-Tevvab ismi Allah'ın 99 isminden biridir. Bu bağlamda tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir. Aynı zamanda insanlara istedikleri zaman tövbe etme imkanı verendir. Allah, günahlarından sonra samimi bir şekilde tövbe etmeleri için insanlara sebepler vermiştir. İnsanın üzerine düşen ise işlediği günahlardan sonra samimi bir şekilde Allah'a karşı tövbe etmektir.

Et-Tevvab anlamı genel olarak tövbeleri kabul eden, bağışlayan demektir. Bu nedenle sadece Allah'a özgü bir sıfattır. Bunun yanında insan günahlarının farkına varıp Allah'a sığındığında Allah'ın onu bağışlayıcı olarak bulacağından şüphe yoktur.

Ya Tevvab Esmasının Fazileti