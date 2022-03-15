Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:48Son Güncelleme: 15.3.2022 10:48
Et Tevvab Ne Demek? Allah’ın Et Tevvab İsminin Anlamı Ve Fazileti
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Kainatın yaratıcısı olan Allah’ın insanlarla olan ilişkisini anlamak için 99 tane ismi şerifi bulunmaktadır. Bu isimlerin her birinin belirli bir anlamı vardır. Biz bu anlamlara bakarak, Allah’ın kavrayamadığımız özelliklerini öğrenmiş oluruz. Bu bağlamda Allah’ın isimlerini, anlamlarını ve faziletini bilmek önemlidir. Bu isimlerden biri de Et-Tevvab’dır. Peki, Et-Tevvab ne demektir?
Allahın 99 ismi şerifine aynı zamanda Esmaül Hüsna denmektedir. Bu 99 ismin de belirli anlamları ve faziletleri vardır. İnsanoğlu bu isimlere bakarak, Allah'ın duyularıyla kavrayamadığı özelliklerini öğrenmiş olacaktır. Et-Tevvab ismi ise daha çok bağışlayıcılıkla ilgili konuları kapsamaktadır.
Et Tevvab Ne Demek?
Et-Tevvab ismi Allah'ın 99 isminden biridir. Bu bağlamda tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir. Aynı zamanda insanlara istedikleri zaman tövbe etme imkanı verendir. Allah, günahlarından sonra samimi bir şekilde tövbe etmeleri için insanlara sebepler vermiştir. İnsanın üzerine düşen ise işlediği günahlardan sonra samimi bir şekilde Allah'a karşı tövbe etmektir.
Et-Tevvab anlamı genel olarak tövbeleri kabul eden, bağışlayan demektir. Bu nedenle sadece Allah'a özgü bir sıfattır. Bunun yanında insan günahlarının farkına varıp Allah'a sığındığında Allah'ın onu bağışlayıcı olarak bulacağından şüphe yoktur.
Ya Tevvab Esmasının Fazileti
Esmaül Hüsna olarak geçen bu Allah'ın isimlerini zikretmek de oldukça önemlidir. Duha namazının ardından 360 kere "Ya Tevvab Celle Celalühü" diyerek okuyanın tövbesi kabul olur.
Bunun yanında geçim sıkıntısı çekenler ise 667 defa ''Ya Rahim, Ya Tevvab'' şeklinde okumaya devam ederse kısa zamanda çektiği sıkıntılardan kurtulması için bazı yerlerden destek görecektir.
5 vakit namazdan sonra 409 kere "Ya Tevvâb celle celâlühû" zikrine devam edenin tövbeleri kabul olunur.
Bir tabak içine "Ya Tevvab" isminin vekfini yaparak, üzerine (409) defa okunduktan sonra su ile silinerek 7 gün İçki veya kumar müptelası olan bir kimseye içirilirse, o kişi kısa zamanda içki veya kumardan nefret etmeye ve tövbe etmeye başlar.
Kötü alışkanlıkları olan birine karşı her gün 409 kere "Ya Tevvâb" ism-i şerifi okunup dua edilirse o kişi kötü alışkanlıklarından Allah'ın izni ile kurtulur.