Et ve sucuk fabrikasında korkutan yangın

Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir sucuk ve et işleme fabrikasında çıkan yangın, bölgede büyük paniğe neden oldu. Fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına alan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının ardından ortaya çıkan havadan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YANGINA İLK MÜDAHALEYİ FABRİKA ÇALIŞANLARI YAPTI

Yangın, Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sucuk ve et işleme tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, yangını söndürmek için ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Şuhut başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.

GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ PATLADI

Yangının fabrikanın çatı bölümüne sıçramasıyla birlikte çatıda bulunan güneş enerji sistemi de alevlerin arasında kaldı. Elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin büyük bir gürültüyle patlaması, hem ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi hem de çevrede büyük korkuya neden oldu. Patlamaların ardından yangın fabrikanın farklı noktalarına yayılırken, ekipler alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

5 SAATLİK MÜCADELE SONRASI KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca aralıksız yürüttükleri çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Ardından fabrikada yeniden alevlenme ihtimaline karşı geniş çaplı soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları bir süre daha devam etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması en büyük teselli oldu. Fabrikanın önemli bir bölümünde hasar oluşurken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.