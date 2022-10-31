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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Et yemeden kas yaptı

Et yemeden kas yaptı
Mersin Toroslar'da yaşayan Umut Elçiçek (32) vücut geliştirme eğitmeni. Hayvansal proteinler olmadan kas hacminin artırılabildiğini söylüyor. Vegan yaşam tarzını benimsedikten sonra hayatında önemli değişimler yaşadığını belirten Elçiçek, '4 yıldır veganım. Geleneksel mutfağımızdaki birçok yiyecek vegan ama biz farkında değiliz. Hayvansal ürünleri kullanmayı bıraktıktan sonra hem zihinsel hem de fiziksel olarak ciddi bir değişim yaşadım. Artık çok daha az ter kokuyorum, çok daha fazla enerjik hissediyorum, cildim daha temiz ve parlak bir hal aldı" dedi.

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Et yemeden kas yaptı
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