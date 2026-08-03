Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan isimler belli oldu! 40 tutuklama, 10 şüpheliye adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne "adrese teslim" ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet, otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek, Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak müdürleri, ETİMKENT A.Ş. yöneticileri, Beşikçioğlu'nun danışmanı ve koruması ile belediyeyle iş yapan FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Standart Katı Atık dahil olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Toplam 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 55 şüpheli arasında yer alan CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Gürcan Karabaş'ın hastanede tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan 40 kişi arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra belediyenin üst düzey yöneticileri, müdürleri, ETİMKENT A.Ş. yöneticileri, ihale komisyonu üyeleri, belediye personeli, firma yetkilileri ve bir iş takipçisi yer aldı.

Tutuklanan isimler şöyle:

Erdal Beşikçioğlu (Etimesgut Belediye Başkanı)

Mutlu Kerimoğlu (Belediye Başkan Yardımcısı)

Taylan Özgüven (Belediye Başkan Yardımcısı)

İhsan Bahri Bellek (Belediye Başkan Yardımcısı)

Ali Coşar (Temizlik İşleri Müdürü)

Tarhan Özkaya (Mali İşler Müdürü)

Serpil Zengin (İmar İşleri Müdürü)

Koray Yıldız (Belediye personeli)

Rıza Emrah Altınok (Belediye personeli)

Cem Berk Erdinç (Belediye Başkanı Özel Kalemi)

Muzaffer Çakır (ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü)

Adem Daşçı (Fen İşleri çalışanı)

Ozan Yiğit (CHP Belediye Meclis Üyesi)

Zülküf Sancar (Zabıta Müdürü)

Levent Bozkurt (Destek Hizmetleri Müdürü)

Atilla Akyürek (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü)

Özkan Tosun (Emlak ve İstimlak Müdürü)

Hüseyin Ünlü (İhale Komisyonu Üyesi)

Baki Gökdemir (İhale Komisyonu Üyesi)

Hasan Büyüklü (ETİMKENT A.Ş. Kasa Sorumlusu)

Fethi Kaan Algan (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Burak Berat Polat (Mimar)

Tahsin Çelik (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Hüseyin Yılmaz (Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yakın koruması)

Yusuf Akbulut (Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili)

Şakir Yıldız (Mimar)

Onur Tolunay (İhale Komisyonu Üyesi)

Seyfi Geyik (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih İbrahim Sönmez (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Songül Bal (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Bahadır Çağrı Kekevi (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Ayten Akpınar (ETİMKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Seyid Hamid Haşimi (Standart Katı Atık firması yetkilisi)

Engin Pirinçci (Standart Katı Atık firması çalışanı)

Mustafa Yücel (Şahıs firması sahibi)

Seyit Karlı (Seka Tıp Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş. sahibi)

Zahide Türkmen (Yosun Ambalaj firma yetkilisi)

Koray Perktaş (Şahıs firması sahibi)

Atilla Eryiğit (FMT Global firma yetkilisi)

Hasan Ceyhan (İş takipçisi)

İŞTE ADLİ KONTROL TEDBİRİ VERİLEN ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

Adli kontrol uygulanan isimler ise şu şekilde:

Mehmet Kamil Özdurdu (Ritim Bilgisayar Kırtasiye firma sahibi)

Fatma Şölen Kara (Etimesgut Belediyesi personeli, ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Çakır'ın özel kalem sekreteri)

Yunus Acar (Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli)

Seyhan Demirpençe (Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi)

Seher Eryiğit (AER Firma Yetkilisi)

Eda Şen (Eryiğit) (AER Firma Ortağı)

Çağdaş Bilgin (Etimesgut Belediyesi eski personeli)

Hanife Nur Bayram (Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi)

Furkan Hacıfazlıoğlu (HFO Grup İnşaat Gıda Enerji İç ve Dış Ticaret A.Ş. sahibi)

Bülent Demirpençe (Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi)

SORUŞTURMA DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Öte yandan, soruşturma dosyasında, belediyede milyonlarca liralık şüpheli para transferleri, yüksek tutarlı rüşvet pazarlıkları ve belediye imkanlarının kişisel amaçlarla kullanıldığına ilişkin detaylar da yer aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Erdal Beşikçioğlu, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını kabul etmedi; etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmak istemedi.

MASAK KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında incelenen MASAK verilerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait Nefes Restoran şirketinden Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı para transferi yapıldığı tespit edildi. Kayıtlara göre 26 Aralık 2024'te 700 bin lira, 27 Aralık 2024'te ise 275 bin lira olmak üzere toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi. Beşikçioğlu ise ifadesinde, yurt dışında bulunduğu sırada kredi kartı limitinin yetersiz kalması nedeniyle borç aldığını, Türkiye'ye döndükten sonra bu parayı geri ödediğini öne sürdü. Ancak soruşturma dosyasında geri ödemenin yapıldığına ilişkin herhangi bir dekont sunulamadığı belirtildi.

RUHSAT SÜREÇLERİNDE MİLYONLUK RÜŞVET

Soruşturma dosyasında müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca liralık rüşvet talep edildiğini belirtti. F.K., ifadesinde farklı projeler için 500 bin dolar, 320 bin dolar, 160 bin dolar ve 7 milyon liraya varan para talepleri ve ödemeler yapıldığını iddia etti. Müşteki, toplanan paraların bir kısmının belediye içerisindeki görevliler arasında paylaştırıldığını, bir bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini beyan etti.