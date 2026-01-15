Etiyopya’da uğradıkları saldırıda katledilen iş insanlarına veda

Madencilik şirketi sahibi Erdoğan Akbulak t ile arkadaşı iş insanı olan ve iş dünyasından çekildikten sonra doğa fotoğrafçılığı yapan Cengizhan Güngör, 8 Ocak'ta gezi için Etiyopya'ya gitti. İkilinin de içinde bulunduğu grup, 12 Ocak'ta soygun amaçlı silahlı bir grubun saldırısın uğradı. İkili saldırıda hayatını kaybetti. Etiyopya'da işlemleri tamamlanan Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'ün cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Erdoğan Akbudak

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan cenazeler ailelerine teslim edildi. Akbulak ve Güngör'in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde aile yakınları taziyeleri kabul etti. Akbulak ve Güngör için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Akbulak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cengizhan Güngör ise Balıkesir'de toprağa verilecek.

Cengizhan Güngör