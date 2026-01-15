Haberler Yaşam Haberleri Etiyopya’da uğradıkları saldırıda katledilen iş insanlarına veda
Gezi için gittikleri Etiyopya’da soygun amaçlı yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Madencilik şirketi sahibi Erdoğan Akbulak ile arkadaşı doğa fotoğrafçısı Cengizhan Güngör İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar Şakirin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Akbulak İstanbul’da toprağa verilirken Güngör ise Balıkesir’de toprağa verilecek.

Madencilik şirketi sahibi Erdoğan Akbulak t ile arkadaşı iş insanı olan ve iş dünyasından çekildikten sonra doğa fotoğrafçılığı yapan Cengizhan Güngör, 8 Ocak'ta gezi için Etiyopya'ya gitti. İkilinin de içinde bulunduğu grup, 12 Ocak'ta soygun amaçlı silahlı bir grubun saldırısın uğradı. İkili saldırıda hayatını kaybetti. Etiyopya'da işlemleri tamamlanan Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'ün cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan cenazeler ailelerine teslim edildi. Akbulak ve Güngör'in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde aile yakınları taziyeleri kabul etti. Akbulak ve Güngör için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Akbulak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cengizhan Güngör ise Balıkesir'de toprağa verilecek.

