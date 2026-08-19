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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Etna Yanardağı’nda yıldırım faciası

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Etna Yanardağı’nda yıldırım faciası
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nda yürüyüş yapan 29 yaşındaki ABD'li bir turist, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, volkanik hareketlilik sebebiyle ziyaretçilere kapalı tutulan zirveye yakın bir alanda, aniden bastıran fırtına sırasında gerçekleşti. Helikopterle hastaneye kaldırılan turist yaşam mücadelesini kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, gök gürültülü fırtınaların dağlarda yürüyüş yapan kişiler için çok tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Etna Yanardağı’nda yıldırım faciası
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