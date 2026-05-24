Etnospor’da 1,5 milyon kişi “Dünya Burada” dedi

İLK KEZ YER ALAN SPORLAR İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl festivalde Ripka, Lapta, Zorkhana ve Tavreli gibi geleneksel sporlar da ziyaretçilerle buluştu. Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar birçok branşın yer aldığı festivalde farklı ülkelerin spor kültürleri İstanbul'da sergilendi. Türkmen Atları ise festivalin dikkat çeken performansları arasında yer aldı.

SAHNE PERFORMANSLARI FESTİVAL COŞKUSUNU TAŞIDI

Festival boyunca ana sahnede ve farklı etkinlik alanlarında müzik grupları, halk dansları ekipleri, sokak gösterileri ve kültürel performanslar ziyaretçilerle buluştu. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola konserleri festivalin akşam programlarında öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı. Japonya'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır'dan Tennure Sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan'dan Jetisu Sazı ve Hassak Ethno Folk, Azerbaycan'dan Natiq Ritim Grubu, İspanya'dan Vigüela ve Kırgızistan'dan Salamat Sadykova gibi çok sayıda sanatçı ve topluluk festival sahnesine renk kattı.

DAYANIŞMA, LEZZET VE GELENEK AYNI MEYDANDA BULUŞTU

Festivalde kurulan Dayanışma Obası'nda sivil toplum kuruluşları sosyal farkındalık çalışmaları yürüttü. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Geleneksel el sanatları alanında zanaatkârlar eserlerini sergilerken, evrensel tatlar alanında farklı ülkelerin mutfak kültürleri ziyaretçilerle buluştu. Festival süresince Özbek pilavı ve aşure ikram edilirken; Azerbaycan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Filistin ve Bosna Hersek mutfaklarından lezzetler festival alanında yer aldı.