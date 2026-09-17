Ette katkı oyununa son

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ürünlerinde tüketicinin güvenilir ve standartlara uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" yürürlüğe girdi.

SATIŞTAN ÖNCE KIYMA ÇEKİLMESİ YASAK: Yeni düzenlemeye göre perakende işletmelerde ve kasaplarda önceden çekilip reyonlarda sergilenen hazır kıyma satışı tamamen kaldırıldı. Kıyma, kanatlı kıyma ve köfte gibi et karışımları yalnızca tüketicinin talebi üzerine anında hazırlanabilecek. İşletmeler günlük olarak sadece köfte, Kilis tava ve kâğıt kebabı gibi yöresel ürünleri önceden hazırlayıp satabilecek. Kanatlı kıyma ve kanatlı kıymadan hazırlanan kanatlı eti karışımları yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya arz edilebilecek.

ET ÜRÜNLERİNDE SOYA VE NİŞASTAYA SINIRLAMA: Et ürünlerine soya ve nişasta gibi dolgu maddelerinin eklenmesi kısıtlandı. Ayrıca ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi. Böylece et ürünlerinin içeriğinin belirlenen standartlara uygun olması ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi amaçlandı.

GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI KATKI MADDELERİNE İZİN YOK: Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerde tütsüleme işlemi ile fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına yasak getirildi.

DÖNERİN TÜRÜ ETİKETTE AÇIKÇA BELİRTİLECEK: Dönerin üretim şeklinin etikette açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Döner ürünleri; "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde adlandırılacak. Böylece tüketicinin satın aldığı dönerin hangi üretim yöntemiyle hazırlandığı konusunda daha açık bilgi sahibi olması sağlanacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerindeki yağ oranı da yeniden düzenlendi. Daha önce yüzde 20 olan yağ oranı yüzde 15'e indirildi. Düzenlemeyle tavuk dönerdeki yağ oranı da yüzde 15'e çekildi.

BURGER ÜRÜNLERİNE KÖFTE KRİTERİ: Tebliğ kapsamında burger ürününün tanımı ve üretim kriterleri de belirlendi. Burger ürünlerinin köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlanacak. Düzenlemeyle birlikte et ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek bileşenler ve üretim yöntemleri daha net kurallara bağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör