EUROLEAGUE MAÇI: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'de zirve yarışından kopmamak için büyük önem taşıyan bir maça hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin güçlü ve iddialı takımlarından Real Madrid'i evinde ağırlayacak. EuroLeague'de çıktığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alan Anadolu Efes için bu maç, üst sıralara tırmanma yolunda büyük bir fırsat sunuyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri şöyle: