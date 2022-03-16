Haberler Yaşam Haberleri Euzu Besmele Anlamı Ve Yazılışı: Euzu Besmele Nasıl Yazılır, Nasıl Çekilir?
Giriş Tarihi: 16.3.2022 09:38 Son Güncelleme: 16.3.2022 09:38

Euzu Besmele Anlamı Ve Yazılışı: Euzu Besmele Nasıl Yazılır, Nasıl Çekilir?

Euzu Besmele Anlamı Ve Yazılışı: Euzu Besmele Nasıl Yazılır, Nasıl Çekilir?

Besmele, Kuran-ı Kerim içerisinde geçen her surenin başında kullanılıyor. Bu sayede de Kuran-ı Kerim’de pek çok kez besmele geçiyor. Euzu besmelenin anlamı ve hangi durumlarda kullanıldığı merak konusu oluyor.

İslam dininde sureler okunmaya başlamadan önce besmele çekiliyor. Sıkça kullanılan ve Kuran-ı Kerim'de sıklıkla geçen euzu besmele hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Euzu Besleme Anlamı Nedir?

Besmele aslında "Bismillahirrahmanirrahim" olarak kullanılıyor ve ayet olarak kabul ediliyor. Günlük hayatta pek çok kişi besmeleyi daha kısa bir şekilde kullanıyor "Bismillah". Bismillah kelimesi "Allah'ın adıyla" anlamın geliyor.

Aynı zamanda Allah'ın 99 isminden iki tanesini içeriyor. Bunlar ise Rahman ve Rahim olarak biliniyor. Euzu besmele ise bir işe şeytandan sığınarak başlamak anlamını taşıyor. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım."

Euzu Besmele Nasıl Yazılır?

Euzu besmelenin yazımı ise şu şekildedir:

  • Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Euzu Besmele Nasıl Çekilir?

Euzu besmele, Kuran-ı Kerim okunmaya başladığında çekilmesi gereken bir besmele olarak biliniyor. Namaz sırasında ise Fatiha suresinden önce besmele çekmek gerekiyor.

Bunların dışında bir işe başlarken, yolculuğa çıkarken, yemek yemeden hemen önce, abdest alırken de euzu besleme okunabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
ABD Türkiye'nin izinde! Yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, 'Lavrov beni gece yarısı aradı' diyerek duyurdu: Bugün, yarın güzel haberi alırız
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tüm taraflarla konuşabilen ülkeyiz
Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'yu saf dışı bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul'a yeniden kar geliyor
İBB'ye ağaç katliamı cezası: Çınar ağaçları için haber bile verilmemiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Euzu Besmele Anlamı Ve Yazılışı: Euzu Besmele Nasıl Yazılır, Nasıl Çekilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA