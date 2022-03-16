Euzu Besmele Anlamı Ve Yazılışı: Euzu Besmele Nasıl Yazılır, Nasıl Çekilir?

İslam dininde sureler okunmaya başlamadan önce besmele çekiliyor. Sıkça kullanılan ve Kuran-ı Kerim'de sıklıkla geçen euzu besmele hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Euzu Besleme Anlamı Nedir?

Besmele aslında "Bismillahirrahmanirrahim" olarak kullanılıyor ve ayet olarak kabul ediliyor. Günlük hayatta pek çok kişi besmeleyi daha kısa bir şekilde kullanıyor "Bismillah". Bismillah kelimesi "Allah'ın adıyla" anlamın geliyor.

Aynı zamanda Allah'ın 99 isminden iki tanesini içeriyor. Bunlar ise Rahman ve Rahim olarak biliniyor. Euzu besmele ise bir işe şeytandan sığınarak başlamak anlamını taşıyor. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım."

Euzu Besmele Nasıl Yazılır?

Euzu besmelenin yazımı ise şu şekildedir:

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Euzu Besmele Nasıl Çekilir?

Euzu besmele, Kuran-ı Kerim okunmaya başladığında çekilmesi gereken bir besmele olarak biliniyor. Namaz sırasında ise Fatiha suresinden önce besmele çekmek gerekiyor.

Bunların dışında bir işe başlarken, yolculuğa çıkarken, yemek yemeden hemen önce, abdest alırken de euzu besleme okunabiliyor.