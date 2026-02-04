Ev arkadaşına mobil bankacılık şifresini verdi: Güvendiği arkadaşı 158 Bin TL ile kayboldu

Olay geçtiğimiz aylarda Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık iki aydır arkadaşı Yusuf D. ile aynı evde kalan Muhammed T., telefonuna mobil bankacılık uygulamasını indiremedi. Durum üzerine ev arkadaşının telefonundan uygulamaya girerek kendi bilgilerini veren Muhammed T. o dakikadan sonra büyük bir mağduriyet yaşadı.

HESAPTAN 158 BİN TL ÇEKİLDİ

Bir süre sonra bankadan aranan Muhammed T., hesabından yüklü miktarda para çekildiğini öğrendi. İşlemleri kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine Muhammed T.'nin banka hesabı bloke edildi. Yapılan incelemelerde 158 bin TL'yi ev arkadaşı Yusuf D.'nin çektiği ortaya çıktı.

ÖZÜR MAHİYETİNDE VERDİĞİ TELEFONU GERİ ALDI

Muhammed T. ifadesinde, "Durumu sorduğumda ev arkadaşım, 'Kartını kapatacağım, merak etme' dedi. İki gün sonra Yusuf D., yurt dışı çıkışlı bir telefonla karşıma çıktı ve özür diler gibi davrandı ancak daha sonra telefonu tekrar alarak ortadan kayboldu. Yusuf D. sosyal medya hesaplarını kapattı ve kendisine bir daha ulaşamadım. Ailesine ulaştığımda ise tehdit ve hakarete uğradım." dedi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.