Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Bartın
'da yaşayan Aydın Bozoğlu ile bir süredir aynı evde yaşadığı Osman Togo arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bozoğlu, arkadaşı Togo'nun başına çekiçle vurdu. Daha sonra ormanlık alanda Osman Togo'nun üzerini ağaç dalları ile örttü. Osman Togo'nun cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osman Togo'nun bir süredir hapishane arkadaşı Aydın Bozoğlu'nun evinde kaldığı ve geçimini pazarlarda seyyar satıcılık yaparak sağladığı belirtildi. Aydın Bozoğlu'nun kavga, mala zarar verme, adam yaralama gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu, bir süre cezaevinde yattıktan sonra kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi.