Adana’da kan donduran olay! Ev arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu

Olay, 20 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emrah Kocaoğlu, ev arkadaşları Tamer İnan ve Mehmet Solak ile dairede içki içtikleri sırada küfürleşme nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 arkadaş arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Kocaoğlu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kocaoğlu kanlar içinde koltuğa yığılırken, şüpheliler ise bıçağı pencereden attı.

EVDE KİLİTLİ KALDILAR

Bir süre sonra şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım istedi. Şüphelilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri girdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme yapan polis, üzerinde kan lekesi bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı, apartman bahçesinde buldu.

CİNAYETİ KİMİN İŞLEDİĞİ KRİMİNAL SONRASI

Bunun üzerine Tamer İnan ile Mehmet Solak gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheliler, birlikte içki içtiklerini ve hatırlamadıkları bir nedenle tartıştıklarını, Emrah Kocaoğlu'nu kendilerinin bıçaklamadığını belirterek, suçu birbirlerinin üzerine attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İnan ile Mehmet Solak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bahçede bulunan bıçak ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.