Ev hayallerini kabusa çevirdiler! Ucuza ilan koyup milyonlarca lira dolandırmışlardı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

3 EV, 3 ARSA, 13 TARLA...



Öte yandan, şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydının bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik yapılan incelemelerde ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 aracın bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör