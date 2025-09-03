Ev işi yapanlar uzun yaşıyor

Yeni araştırmaya göre ev işleri sırasında yapılan hareketler de dahil günde 1'er dakikadan sadece 5 setlik yoğun fiziksel aktivite, ölüm riskini 6 yıla kadar azaltabiliyor ve ömrü uzatabiliyor. Circulation adlı akademik dergide yayımlanan araştırma, günlük yaşamda yapılan fiziksel aktivitenin faydalarını ölçen ilk çalışmalardan. Sidney Üniversitesi'nden Emmanuel Stamatakis liderliğindeki araştırmacılar, günlük işler sırasında sadece birkaç kısa efor patlamasının, özellikle kalp hastalıklarından kaynaklanan erken ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Bilim insanları katılımcıların farklı yoğunluklardaki (şiddetli, orta ve hafif) tesadüfi fiziksel aktivitelerini ölçtü. Günde sadece 5 dakika şiddetli aktivite ve yaklaşık 25 dakika orta yoğunluklu aktivitenin, özellikle kalp hastalığından kaynaklanan ölüm riskini azaltabileceğini buldular. Çalışmada, herhangi bir sürede daha yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitenin günlük aktivitelere dahil edilmesini öneriliyor. Bilim insanları, tesadüfi fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin kişilerin egzersizi günlük rutinlerine eklemelerini sağlayabileceğini belirtti.