Ev parasını çalan hırsızlar yakalandı

Ankara'da babadan kalma evini satan 60 yaşındaki kadının 2 milyon lirayı koyduğu çantasını evinin önünde çalıp kaçan 7 hırsız, Kırklareli'nde yapılan operasyonla yakalandı. Olay şöyle gelişti. 60 yaşındaki kadın, babadan kalma evini sattı ve 2 milyon lirayı aracına koyarak evinin yolunu tuttu. Kendisini adım adım takip eden şüphelilerden habersiz olan mağdur, aracından indiği sırada saldırıya uğradı. Kadın para dolu çantayı vermemek için dirense de şüpheliler çantayı zorla alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda olayda kullanılan aracı ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin transit bir araçla Samsun'a doğru ilerlediği belirlenince durum Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. "Kıskaç" operasyonuyla durdurulan araçtaki 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, gasp edilen 2 milyon lira da ele geçirildi. Para işlemlerin ardından mağdura eksiksiz şekilde teslim edildi. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor. Yaşadığı mağduriyet sonrası sevincini anlatan vatandaş, "Emniyet ekipleri 3 saat içerisinde hırsızları yakalayıp paramızı bize teslim ettiler" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör