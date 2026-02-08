Ev sahibi-kiracı kavgasında 6 ay sonra gelen ölüm

İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yıl 29 Ağustos'ta ev sahibi ve kiracı arasında 'evden çıkma' tartışmasına aileler de dahil oldu. Ev sahibi Hasan Ceylan yaklaşık 10 yıldır kiracısı olan Bilmez ailesinin daireden çıkmasını istedi. Aile, süre talep ederek evi tahliye edeceğini söyleyince taraflar arasında anlaşma sağlandı. Olay günü diş ağrısı nedeniyle eczaneye giden kiracı Neytullah Bilmez, yolda ev sahibinin kardeşi Ahmet Ceylan ile karşılaştı. Ceylan, "Bu evden çıkacaksın" diyerek bağırdı. İkili arasındaki konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı Bilmez, ev sahibinin kardeşi ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında darp edildi.Ardından ev sahibi, kiracının evine gelerek olayın unutulmasını ve tatlıya bağlanmasını istedi. Kiracı Bilmez ailesi ise olayın uzamaması için ev sahibi Hasan Ceylan'ın "Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin, yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım" teklifini kabul etti.Ev sahibinin konuşma teklifi üzerine belirtilen sokağa gelen kiracının kardeşi İdris Bilmez, Ahmet Ceylan tarafından hakarete uğradı. İddiaya göre, kavga sırasında ev sahibinin diğer kardeşi Fatih Ceylan, Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Bilmez'i kalbinden bıçakladı.Ailenin "Çocuk bıçaklandı; bırakın hastaneye götürelim" uyarılarına rağmen bıçaklı saldırgan ve yanındakiler yaralı gencin bulunduğu aracın yolunu keserek camlarını kırdı; araca çekiç fırlattı. İddiaya göre bıçaklı saldırgan Fatih Ceylan ve yanındaki saldırganlar "Bu çocuk burada ölecek, hastaneye gitmeyecek" diyerek aracı engelledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 30 Ağustos'tan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve yüzde 83 görme engelli olduğu belirtilen Aziz Lokman Bilmez hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih Ceylan'ın tutuklandığı, Ahmet Ceylan ve Hasan Ceylan hakkında ise ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.