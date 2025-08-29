Haberler Yaşam Haberleri Ev sahibi kiracısını öldürdü
Adana'nın Kozan ilçesinde ev sahibi Yener R. anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak’ı sopayla öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Yener R., sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga ayrıldı.

Bir süre sonra Hüseyin Başak evinde fenalaştı. Komşuları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri Başak'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri Hüseyin Başak ile kavga eden ve sopayla yaralayan ev sahibini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

