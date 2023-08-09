Ev sahibinden kiracıya molotoflu tehdit! "Yasa tanımam, senin kafa nanik mi?"

"YASA TANIMAM, SENİN KAFA NANİK Mİ?"

Tehditlerden bunalan kiracı Rıfat N, huzurunun kaçacağı korkusuyla yüzde 76 oranında zam yaptı ve kirası 2 bin lirayı geçti. Ancak yine de ev sahibinden kurtulamadı. Anlaşmış olmalarına rağmen bir zam daha isteyen ev sahibi Erhan D. kiracısının eşyasını kapıya koymakla, dahası ölümle tehdit etti. "Sen evi boşaltma, bak ne oluyor? Kimse seni koruyamaz. Ben yasa falan tanımam. Seni devlet mi koydu buraya? Senin kafa nanik mi? Sen adamına denk geldin. Sen beni bileyle, sen film izle daha" şeklinde devletin belirlediği sınırları tanımadığını belirterek tehditlerine devam etti.