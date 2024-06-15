Kırklareli'nde önceki gün etkili olan dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Vali Birol Ekici'de zarar gören alanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Kırklareli'nde sağanak yağış ile başlayan ve dolu olarak devam eden yağışla birlikte birçok köy ve beldelerde hasar oluştu. Hasar gören Üsküp beldesi, Hacıfaklı, Üsküpdere, Kızılcıkdere, Kavakdere Asılbeyli, köylerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Aracı, evi, ve ekili alanları zarar göre Samim Tatar, yumurta büyüklüğünde dolunun yağdığını aktardı. Tatar, biranda bastırdığını dile getirerek "Damlama şekilde yaptığımız sulama borularımızın da hepsi kırıldı. Ev sanki başımıza yıkılacak gibi oldu. Köydeki diğer arkadaşların çoğunun evini su bastı. Çatılar kiremitler kırıldı onun için evin içine su aktı, yumurta büyüklüğünde dolu" dedi. İHA