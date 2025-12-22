Haberler Yaşam Haberleri Ev yangınında yaralanan 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:38

Ev yangınında yaralanan 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Fethiye’de geçtiğimiz günlerde çıkan ev yangınında dumandan etkilenerek yaralanan 92 yaşındaki Nuriye Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Ev yangınında yaralanan 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Fethiye Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Nuriye Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ev yangınında yaralanan 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz