Evan Peters Filmleri ve Tv Dizileri - Evan Peters’in Oynadığı Diziler Ve Filmler Listesi

Evan Peters, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarında tiyatro oyunlarıyla başladı, kariyeri boyunca çeşitli ödüllere aday gösterildi ve kazandı. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'ne üç kez aday gösterildi ve 2017'de American Horror Story: Roanoke'taki rolüyle Satellite Ödülü'nü kazandı. Evan Peters filmleri ve TV dizileri, bu nedenle büyük ilgi odağı oldu ve olmaya da devam ediyor. Evan Peters'in oynadığı diziler ve filmler listesi içinde korku, drama, komedi gibi birçok tür bulunuyor.

Evan Peters Filmleri ve TV Dizileri

Evan Peters, özellikle "American Horror Story" ve X-Men serisindeki rollerle tanınan bir oyuncudur. Evan Peters'ın filmografisi, dramalardan komedilere ve korku filmlerine kadar çeşitli türleri kapsar.

Filmografisi

Kick-Ass (2010)

Never Back Down (2008)

The Lazarus Effect (2015)

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Apocalypse (2016)

American Animals (2018)

WandaVision (2021)

The Banshees of Inisherin (2021)

American Horror Story (2011-2022)

X-Men (2011-2019)

Pose (2018-2021)

Mare of Easttown (2021)

American Horror Stories (2021-günümüz)

Peters, American Horror Story'de dokuz sezon boyunca rol aldı ve aynı karakteri farklı sezonlarda canlandıran yirmi dört oyuncudan biri oldu. Bu, ona büyük beğeni topladı ve eleştirmenlerden ve izleyicilerden övgü aldı.

En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'ne üç kez aday gösterildi ve 2017'de American Horror Story: Roanoke'taki rolüyle Satellite Ödülü'nü kazandı.

Evan Peters'in Oynadığı Diziler Ve Filmler Listesi

Peters, küçük yaşlardan itibaren oyunculukla ilgilenmeye başladı ve yerel tiyatro yapımlarında sahne aldı. Kariyerine televizyon dizileri ve filmlerde çeşitli rollerle devam etmektedir. En çok beğenilen film ve dizilerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Filmler

Kick-Ass (2010): Bir grup sıradan insanın süper kahraman olmak için bir araya gelmesini anlatan bir komedi-aksiyon filmi.

Bir grup sıradan insanın süper kahraman olmak için bir araya gelmesini anlatan bir komedi-aksiyon filmi. Never Back Down (2008): Bir genç adamın dövüş sanatları dünyasına girmesini anlatan bir spor draması.

Bir genç adamın dövüş sanatları dünyasına girmesini anlatan bir spor draması. The Lazarus Effect (2015): Bir grup bilim insanının ölümden diriltme tekniğini keşfetmesini anlatan bir bilim kurgu korku filmi.

Bir grup bilim insanının ölümden diriltme tekniğini keşfetmesini anlatan bir bilim kurgu korku filmi. X-Men: Days of Future Past (2014): X-Men'in gelecekte bir robot ordusuyla savaşmak için geçmişe dönmesini anlatan bir süper kahraman filmi.

X-Men'in gelecekte bir robot ordusuyla savaşmak için geçmişe dönmesini anlatan bir süper kahraman filmi. X-Men: Apocalypse (2016): X-Men'in Apocalypse adındaki antik bir mutantla savaşmasını anlatan bir süper kahraman filmi.

X-Men'in Apocalypse adındaki antik bir mutantla savaşmasını anlatan bir süper kahraman filmi. American Animals (2018): Bir grup gencin Kentucky Üniversitesi'nden bir kitap hırsızlığı planlamasını anlatan bir suç filmi.

Bir grup gencin Kentucky Üniversitesi'nden bir kitap hırsızlığı planlamasını anlatan bir suç filmi. WandaVision (2021): Wanda Maximoff'un Vision'ı geri getirmeye çalıştığı bir Marvel Sinematik Evreni mini dizisi.

Wanda Maximoff'un Vision'ı geri getirmeye çalıştığı bir Marvel Sinematik Evreni mini dizisi. The Banshees of Inisherin (2021): Bir arkadaşın ölümü üzerine iki arkadaşın arasındaki ilişkiyi anlatan bir drama filmi.

Bir arkadaşın ölümü üzerine iki arkadaşın arasındaki ilişkiyi anlatan bir drama filmi. American Horror Story: Double Feature (2021): İki ayrı hikayeyi anlatan bir American Horror Story antolojisi.

TV Dizileri