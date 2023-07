Evangelion İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Evangelion İzleme Sırası

Psikolojik dramdan hoşlananların beğeneceği türden bir anime olan Evangelion izleme sırası, tv serisi, filmler ve film remakelerine göre değişir. Evangelion filmleri kronolojik sırası, aralıklarla çekilen tüm devam filmlerinin sırasını anlamayı sağlar. Bilimkurgu ve fantastik türün örneklerinden Evangelion izlemeye nereden başlamalı diye merak edenler olabilir. Evangelion film sırası nasıl? İşte Evangelion izleme sırası ile ilgili detaylar…

Evangelion İzleme Sırası Nedir?

Japonların en ünlü animeleri arasında bulunan Neon Genesis Evangelion, "Yeni Yüzyıl İncili" anlamına gelir ve Yoshiyuki Sadamoto tarafından yazılmıştır. Dizinin yönetmeni ve senaristi ise Japon animatör Hideaki Anno'dur. Evangelion, mecha anime televizyon dizisi olarak sınıflandırılır. Yayın hayatına ilk olarak 1995 yılında başlayan Evangelion'un türü, post apokaliptik bilimkurgu ve psikolojik dramdır. Bu animede, Antarktika kıtasının haritadan silinmesine yol açan bir facia olan "İkinci Patlama" sonucu ortaya çıkan olaylardan bahsedilir. Gezegendeki tüm insanların neredeyse yarısının ölümüne neden olan bu felaket, bir meteorun düşmesi sonucu oluşur. Evangelion'da yer alan tüm karakterler ise sorunlu bir geçmişe sahiptir ve aralarındaki ilişkiler de biraz problemlidir. Dizinin izleme sırası ise şu şekildedir:

Yayınlanma Sırası

Televizyon Dizisi

Neon Genesis Evangelion (1995-1996)

Filmler ve Filmler Remake'leri:

Evangelion: Death and Rebirth (1997)

The End Of Evangelion (1997)

Evangelion: Death (True) (1998)

Revival Of Evangelion (1998)

Petit Eva: Evangelion at School (2007)

Evangelion 1.0: You Are Not Alone (2007)

Evangelion 2.0: You Can Not Advance (2009)

Evangelion 3.0: You Can Not Redo (2012)

Rebuild Of Evangelion: Hakata Angel Attack Alternative (2019)

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time (2021)

Kronolojik Sıra

Neon Genesis Evangelion (Bölüm 1 – 6)

Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone

Neon Genesis Evangelion (Bölüm 7 – 20)

Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance

Neon Genesis Evangelion (Bölüm 21 – 24)

Evangelion: Death and Rebirth

Neon Genesis Evangelion (Bölüm 25 – 26)

The End of Evangelion

Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time