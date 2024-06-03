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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Evcil köpek 6 haftalık bebeği öldürdü

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Evcil köpek 6 haftalık bebeği öldürdü
ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çiftinin evcil husky cinsi köpeği, 6 haftalık bebeklerine evde uyurken saldırdı. Bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 6 gün süren yoğun bakım mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Chloe Mansoor, olayın ardından diğer ebeveynlere uyarılarda bulundu. Herhangi bir köpeğin potansiyel tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Mansoor "Geçmişi ne olursa olsun, her an herhangi bir köpek saldırabilir. Bu acı gerçekle yüzleşmek zorundayız" dedi.
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Evcil köpek 6 haftalık bebeği öldürdü
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