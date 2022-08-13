Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos 2022: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? e-Devlet ile sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı üzerinden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bakım parası 81 ilde, her ay aynı tarihten başlayarak sırayla yatıyor. Bu noktada evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri Ağustos ayı ile birlikte sormaya başladı: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte yanıtlar…