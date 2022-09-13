Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri başladı. Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli bireylere ve ailelerine ödenen evde bakım parası e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Temmuz zammı ile birlikte artan devlet desteği her ayın belirli bir gününden itibaren illere kademeli olarak yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, erken yatar mı? İşte, evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022 listesi…