Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos ayının 15'i ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği, evde bakım yapılması gereken hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar için ödeniyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı ile araştırılmaya başladı. Peki, 15 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtlar…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 AĞUSTOS LİSTESİ
Bakanlıkça ödemeleri yapılan evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15. Gününden başlayarak son güne kadar hesaplara yatıyor.
Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Şartları taşıyanların başvuruları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ödemeleri gerçekleştiriyor. Zamlarla birlikte söz konusu aylık, 2706'dan 3340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.