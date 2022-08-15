Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos ayının 15'i ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği, evde bakım yapılması gereken hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar için ödeniyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı ile araştırılmaya başladı. Peki, 15 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtlar…