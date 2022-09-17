Evde bakım maaşı yatan iller 17 Eylül 2022 listesi: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ayın 15'i ile birlikte hesaplara yatmaya başlayan devlet desteği temmuz zammı ile birlikte artış göstermişti. Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak soruları kademe kademe yatırılan destek için güncelliğini koruyor. SMS ve e devlet ile evde bakım maaşı sorgulama işlemleri gerçekleşiyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller 17 Eylül listesi güncel…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, merak konusu olan evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
İl il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başladı. Bu kapsamda evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren e devlet sorgulaması ve SMS ile erişilebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrası bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı, 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.