Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Her ay il il yatan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişiye bakan vatandaşlara sağlanan bu ödenekle ilgili olarak il il sorgulama yapıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller: Haziran ayı 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?