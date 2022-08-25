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Giriş Tarihi: 25.8.2022 06:33

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 25 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ağustos ayı süresince Evde bakım maaşı yatan iller il il sorgulanıyor. Sistem güncellemesi sebebiyle gecikme yaşanan illerde evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara geçişi ise devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeme yapılıyor. Peki 25 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e devlet ile Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 25 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı hangi illere yattı, bakım parası ne zaman yatacak ve neden yatmadı sorusuna yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım parası veriliyor. Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ekranı ve SMS üzerinden yapılabiliyor. İşte e devlet ile Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası 25 Ağustos 2022

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödenmesi bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 25 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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