Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 25 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı hangi illere yattı, bakım parası ne zaman yatacak ve neden yatmadı sorusuna yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım parası veriliyor. Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ekranı ve SMS üzerinden yapılabiliyor. İşte e devlet ile Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası 25 Ağustos 2022