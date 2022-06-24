Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Her ay il il yatan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişiye bakan vatandaşlara sağlanan bu ödenekle ilgili olarak il il sorgulama yapıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller: Haziran ayı 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?
Evde bakım maaşları yatmaya başladı. Bilindiği üzere ödemelere her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseltilen ödeme miktarı yardımdan yararlananan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
1- Tokat
2- Ordu
3- Hatay
4- Bolu
5- Osmaniye
6- Kırşehir
7- Antalya
8- Uşak
9- Balıkesir
10- Konya
11- İstanbul
12- Kocaeli
13- Bursa
14- Kırıkkale
15- Manisa
16- Bilecik
17- Çanakkale
18- Malatya
19- Denizli
20- Ankara
21- Şanlıurfa
22- Zonguldak
23- Afyonkarahisar
24- Sakarya
25- Diyarbakır
26- İzmir
27- Aksaray
28- Samsun
Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla 'https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu' adresi üzerinden sorgulama işlemini yapabiliyor.