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Giriş Tarihi: 24.6.2022 09:01 Son Güncelleme: 24.6.2022 09:02

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Haziran ayı 2022 E devlet ile evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Haziran ayı 2022 E devlet ile evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Evde bakım parası ödeneğinden faydalanan vatandaşlar "21 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını yapabiliyor. İşte Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Her ay il il yatan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişiye bakan vatandaşlara sağlanan bu ödenekle ilgili olarak il il sorgulama yapıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller: Haziran ayı 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları yatmaya başladı. Bilindiği üzere ödemelere her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseltilen ödeme miktarı yardımdan yararlananan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

HAZİRAN 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla 'https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu' adresi üzerinden sorgulama işlemini yapabiliyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Haziran ayı 2022 E devlet ile evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula
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