EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2026 || Ocak zammı ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı sonrası hak sahipleri Ocak ayı ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan sosyal destek ödemesi, 2026 Ocak zammı ile yüzde 18,60 artış yaşadı. Zamlı tutarın hesaplara geçeceği tarih için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...