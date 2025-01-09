Evde baygın bulunan kadın hastanede öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Saniye Akkaya'dan bir süredir haber alamayan oğlu, meraklanarak annesinin evine gitti. İçeriye giren oğlu, Saniye Akkaya'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Akkaya Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, tedavi altına alınan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve morarmalar olduğunu tespit etti. Saniye Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.