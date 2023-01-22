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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kardeş hayatını kaybetti. İsa Divanlı Mahallesi 20. Sokak'ta, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çocukların olduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve kardeş oldukları öğrenilen Z.A. ile M.A. hayatını kaybetti, A.A. ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırıldı. A.A. da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çocukların cenazeleri otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Bu arada çocukların babasının da bir yıl önce hayatını kaybettiği, annenin ise yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.
Murat BALTACI / SABAH

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Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
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