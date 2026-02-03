Evde çıkan yangında karı-koca öldü

Mardin'de bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kızıltepe ilçesi Akyazı Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Evin içinde yapılan kontrolde 4 kişinin alevlerin ortasında kaldığı belirlendi. Sağlık ekipleri, Hamit Kuzu (70) ve eşi Azize Kuzu'nun (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olarak kurtulan Hüseyin Kuzu (60) ve oğlu Ahmet Kuzu (25) ise hastaneye kaldırıldı. Yangının, elektrik kontağı veya ısınma sisteminden çıktığı tahmin ediliyor.