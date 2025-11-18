Evde diş hizmetiyle yaşlıların yüzü gülüyor

Erzurum'da sağlık ekipleri, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların evlerini adeta diş kliniğine çevirerek, evde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın "Evde Sağlık Hizmeti" kapsamında yürütülen çalışmalarda, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in koordinasyonunda, evden çıkamayan hastaların diş tedavileri sağlanıyor. Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nden diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcıdan oluşan ekip, tahsis edilen evde sağlık hizmeti aracıyla haftada üç gün ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ekip, muayene, diş çekimi, dolgu, protez tamiri ve ağız hijyeni gibi temel diş tedavilerini hastaların evinde yapıyor. Bu uygulama, hastalar ve yakınları tarafından büyük beğeni topluyor.Merkezin Başhekimi Dr. Erol Tuşik, hizmetin 2011'den bu yana sürdüğünü belirterek, "Evde bakıma muhtaç, hastanemize gelemeyecek bireylerin tedavilerini evlerinde yapıyoruz. Hastalarımızın dualarında yer almak paha biçilmez bir mutluluk" dedi.Evde sağlık hizmetlerinde 12 yıldır görev yapan diş hekimi Aslıhan Dursunuoğlu da, "Hastaneye gelemeyen yaşlılarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Her ziyaret dua ile karşılanıyor, bu da bizi motive ediyor" diye konuştu. Ev hizmeti alan 80 yaşındaki Ayşe Kotan, ekipten memnuniyetini dile getirerek, "Beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürü Bedir ise evde sağlık hizmetinin yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.