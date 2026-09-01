Haberler Yaşam Haberleri Evde silahla oynarken ağır yaralanmıştı: Acı haber geldi
Giriş Tarihi: 1.09.2026 14:51

Evde silahla oynarken ağır yaralanmıştı: Acı haber geldi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki M.H.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Evde silahla oynarken ağır yaralanmıştı: Acı haber geldi
  • ABONE OL

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde evde bulunan 10 yaşındaki M.H.Ş., pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, çocuğu kanlar içerisinde buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı çocuk, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.H.Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde silahla oynarken ağır yaralanmıştı: Acı haber geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA