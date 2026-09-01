Evde silahla oynarken ağır yaralanmıştı: Acı haber geldi

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde evde bulunan 10 yaşındaki M.H.Ş., pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, çocuğu kanlar içerisinde buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı çocuk, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.H.Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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