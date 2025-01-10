Evdeki sıcaklık tartışmasında kim haklı? Termal kamerayla ispatladı

Önü perde ile kapalı petekleri Termal kamerayla inceleyen bir usta, ısının perde engeline takılarak odaya yayılmadığını ispatladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, peteklerdeki ısının perde engelini aşamayarak tavanda toplandığı ve odaya yayılmadığı görüldü.

ÖNERİLER

Perde boyu ölçülerken petekten en az 2-4 santimetre yukarıda kalacak şekilde ayarlanmalı. Isıyı geçiren ve hava sirkülasyonunu engellemeyen hafif kumaşlar tercih edilmeli. Perdeleri monte ederken, pencere çerçevesinin dışına doğru bir mesafede konumlandırılmalı ve petek ile perde arasında bir hava boşluğu oluşturulmalı.

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Kalorifer peteklerinin önünü açık bırakmak, ısının odaya doğru şekilde dağılmasını sağlıyor. Peteklerin önünü kapatan eşyalar, ısının odaya yayılmasını engelleyerek verimliliği düşürür. Bu nedenle, peteklerin önüne mobilya yerleştirmemeye dikkat edin ve perdelerin peteği kapatmadığından emin olun.