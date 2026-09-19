Evdeki tartışma aile faciasına döndü! Oğlunu satırla öldürdü, gelinini ve torununu yaraladı

Olay, Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi Topbaş, satırla oğlu Aydın Topbaş'ı, gelini ve torununu yaraladı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fevzi Topbaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.