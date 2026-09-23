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Giriş Tarihi: 23.09.2026 12:59

Eve dönüş yarım kaldı! 16 yaşındaki Doğan hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eve dönüş yarım kaldı! 16 yaşındaki Doğan hayatını kaybetti
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Halfeti ilçesine bağlı Çebekoğlu ile Bozyazı mahalleleri arasındaki yolda Dergili Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Doğan Hasar ve arkadaşı eve gitmek üzere motosikletle yola çıktı. Seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 16 yaşındaki Doğan Hasar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Hasar'ın cansız bedeni Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#ŞANLIURFA

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Eve dönüş yarım kaldı! 16 yaşındaki Doğan hayatını kaybetti
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