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Giriş Tarihi: 11.11.2021 01:15

Evergrande nedir, ne demek? Dünya Evergrande temerrüt krizini konuşuyor

Evergrande nedir, ne demek? Dünya Evergrande temerrüt krizini konuşuyor

Evergrande ne demek? Çin'de 300 milyar dolardan fazla borcu bulunduğu açıklanan Evergrande şirketinin 148 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekiyordu. Küresel piyasaları 300 milyar dolarlık borcuyla tedirgin eden Evergrande'de 148 milyon dolarlık kupon ödemesi için süre sona erdi. Borç krizindeki şirket, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi. Hal böyle olunca Evergrande nedir, ne demek soruları gündeme oturdu. İşte Evergrande kelimesinin anlamı ve konuya ilişkin detaylar;

Evergrande nedir, ne demek soruları gündeme oturdu. Çin'de 300 milyar Dolar borcu ile baş başa kalan Evergrande ödemesi gereken 148 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştiremedi ve temerrüte düştü. Bu durum kripto piyasalarına kadar dünya genelinde birçok borsa endeksini etkiledi. Peki, Evergrande nedir, ne demek? İşte detaylar;

EVERGRANDE NEDİR?

Evergrande, Çin merkezli faaliyet gösteren gayrimenkul kuruluşudur. 2021'de, yüz milyarlarca dolar olarak tahmin edilen borcunun ödenmesi gereken ödemeleri, Evergrande likidite krizine neden oldu . Eylül 2021'de birçok borsa endeksindeki düşüşün nedenlerinden biri de buydu. Çin hükümetinin krizi çözmek için Evergrande'yi yeniden yapılandırmaya çalıştığı bildirilmişti. 10 Kasım 2021'de Evergrande resmen temerrüde düştü.
Evergrande, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası'ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.

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Evergrande nedir, ne demek? Dünya Evergrande temerrüt krizini konuşuyor
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