Evergrande nedir, ne demek? Dünya Evergrande temerrüt krizini konuşuyor

Evergrande nedir, ne demek soruları gündeme oturdu. Çin'de 300 milyar Dolar borcu ile baş başa kalan Evergrande ödemesi gereken 148 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştiremedi ve temerrüte düştü. Bu durum kripto piyasalarına kadar dünya genelinde birçok borsa endeksini etkiledi. Peki, Evergrande nedir, ne demek? İşte detaylar;

EVERGRANDE NEDİR?

Evergrande, Çin merkezli faaliyet gösteren gayrimenkul kuruluşudur. 2021'de, yüz milyarlarca dolar olarak tahmin edilen borcunun ödenmesi gereken ödemeleri, Evergrande likidite krizine neden oldu . Eylül 2021'de birçok borsa endeksindeki düşüşün nedenlerinden biri de buydu. Çin hükümetinin krizi çözmek için Evergrande'yi yeniden yapılandırmaya çalıştığı bildirilmişti. 10 Kasım 2021'de Evergrande resmen temerrüde düştü.

Evergrande, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası'ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.

