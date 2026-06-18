Evi haczedilince dehşet saçtı! Silahla bankayı basıp kurşun yağdırdı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, alüminyum fabrikası sahibi Batuhan H.'nin borcu nedeniyle evi haczedilip icra yoluyla satışa çıkarıldı. Batuhan H., banka şubesine gelerek görevlilerle tartışmaya başladı. Batuhan H., belinden çıkardığı tabancayla yere ateş etti.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Banka çalışanları silah sesiyle dışarı kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, kendisine müdahale eden polis ekiplerine teslim oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ise emniyete götürüldü. Banka şubesi tedbir amacıyla bir süre kapatıldı. Ekipler, şubede inceleme yaptı. Bu sırada bazı kişilerin banka önündeki ATM'den işlem yapmak için sıra beklemeye devam ettiği görüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör