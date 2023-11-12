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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Evi temizlemek zayıflatıyor

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Evi temizlemek zayıflatıyor
Gündelik ev işleri ve ev temizliği kilo verdiriyor. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nde görevli profesör doktor Duston Morris, günde yaklaşık yarım saat ev işi yapmanın pozitif etkileri olabileceğini söyledi. Her gün ayrı bir fiziksel aktivite yapmanın kas dengesi için önemli olduğunu belirten Morris, "Fiziksel hareketi artırmak istiyorsanız her gün 20 ile 30 dakika boyunca temizlik yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Morris "Bir gün çamaşırların yıkanıp asılmasına ve toz almaya ayırırsanız, ertesi gün banyoyu temizleyebilir ve elektrikli süpürge ile yerleri temizleyebilirsiniz" dedi.

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Evi temizlemek zayıflatıyor
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