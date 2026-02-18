11 yıllık evli çiftin çocuk hasreti Umut ve Gökçe ile son buldu

Evlendikten sonra çocuk sahibi olamayan Mervenur ve Bekir Korkmaz çifti, doktor kontrolünde tüp bebek tedavilerine başladı. Ancak yapılan denemelerden sonuç alınamadı. Çiftin, çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendikleri an kendileri için kırılma noktası oldu. Çift, evlat edinme ve koruyucu aile olma seçeneklerini araştırmaya başladılar. Yaş şartı nedeniyle bir süre beklemek zorunda kalan çift, şartları tamamlar tamamlamaz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

"BENİM BABAM KİM OLACAK?" SÖZÜ HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bebek sahibi olmayı çok istediklerini ancak nasip olmadığını belirten Mervenur Korkmaz, yaşadıkları süreci SABAH'a anlattı. Doktordan tüp bebekle çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenince ümitlerinin tükendiğini belirten Mervenur Korkmaz; "Deprem döneminde annemlere gitmiştik. Televizyonda bir erkek çocuğu çıktı ve ağlayarak 'Benim babam kim olacak?' dedi. Bu söz yüreğime çok dokundu. Ardından kayınbabam arayıp 'Kızım siz de evlatlık almayı düşünsenize' dedi. Ben de eşime başvuralım dedim, o da hemen başvuru yaptı. Ancak evlat edinebilmek için 25 yaş şartı olduğunu öğrendik. Yaş şartını doldurur doldurmaz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurudan kısa süre sonra bize dünyaları veren o telefon geldi" dedi.

UMUT 3 AY İÇİNDE GELDİ

Koruyucu aile sürecinin ardından Umut'un hayatlarına girdiğini belirten Mervenur Korkmaz; "Umut'u getirdiklerinde elim ayağım titredi. Onca senenin ardından böyle bir duygu yaşamak bambaşkaydı. Bir anda ailenin göz bebeği oldu. Ben hep erkek evladım olursa adının Umut olmasını isterdim. Allah da gönlüme göre verdi. Umut benim umudum oldu" diye konuştu.

60 GÜNLÜK GÖKÇE DE AİLEYE KATILDI

Umut'un 9 aylık olduğunda kendilerine bir mektup daha geldiğini belirten baba Bekir Korkmaz ise; "Mektupta bir kız çocuğunun bize evlatlık verileceği belirtiliyordu. Kısa süre sonrada 60 günlük olan Gökçe'yi evlat edindik. Bu tarif edilemez bur duygu. Bunca yıl boşu boşuna dertlenip kederlenmişiz. Bugün Umut 14 aylık, Gökçe ise 7 aylık oldu. Umut ve Gökçe hayatımıza güneş gibi doğdu. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona anne-baba olmak dünyadaki en büyük mutluluk. Bizim evimiz şimdi gerçekten yuva oldu" dedi.

AİLEDEN TAM DESTEK

Koruyucu aile olma kararında aile büyüklerinin de etkisi büyük oldu. Bekir Korkmaz'ın amcası ve yakınlarının daha önce koruyucu aile olması, süreci yakından görmelerini sağladı. Başta köyde çiftçilik yapan anne ve babaları olmak üzere tüm aile büyükleri çocukları sevinçle karşıladı. Çift, koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki farkı sonradan öğrendiklerini belirterek, "Biz başta aynı şey zannediyorduk. Süreci yaşayarak öğrendik. Ama önemli olan bir çocuğun hayatına dokunabilmekmiş" dediler.