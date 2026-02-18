‘Evimiz şimdi yuva oldu’

Kayseri'de erken yaşta akraba evliliği yapan Mervenur (26) ve Bekir Korkmaz (31), yıllardır çocuk sahibi olma hayaliyle yaşadı. Tüp bebek tedavisi sonuç vermeyince bir bebeği evlat edinmeye karar veren çift, bunun için 25 yaş şartı olduğunu öğrendi. Genç çift, bunun üzerine önce 40 günlük Umut bebeğe koruyucu aile oldu. Umut'tan 6 ay sonra da henüz 60 günlük olan Gökçe'yi evlat edindi. Çifte mutluluk yaşayan genç çift, "Evimiz şimdi gerçekten yuva oldu" diye konuştu.

UMUT, UMUDUM OLDU

14 aylık Umut ve 7 aylık Gökçe'yi büyüten Mervenur Korkmaz,"Deprem döneminde televizyonda bir erkek çocuğu ağlayarak 'Benim babam kim olacak?' dedi. Bu söz yüreğime çok dokundu. Ancak evlat edinebilmek için 25 yaş şartı olduğunu öğrendik. Önce Umut'a koruyucu aile olduk, yaş şartını doldurur doldurmaz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup Gökçe'yi evlat edindik. Bir anda ailenin gözbebeği oldu. Umut, benim umudum oldu" dedi.

EVİMİZE GÜNEŞ GİBİ DOĞDU

Daha sonra 60 günlük Gökçe'yi evlat edindiklerini söyleyen Bekir Korkmaz ise "Bunca yıl boşu boşuna dertlenip kederlenmişiz. Bugün Umut 14 aylık, Gökçe ise 7 aylık oldu. Hayatımıza güneş gibi doğdular. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona anne-baba olmak dünyadaki en büyük mutluluk. Evimiz şimdi gerçekten yuva oldu" dedi.