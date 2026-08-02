Evin 3’üncü katından düşen genç hayatını kaybetti

Olay, sabahın erken saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Kurt (23), henüz bilinmeyen nedenle evin 3'üncü katından düştü. Ailesinin yerde hareketsiz halde bulduğu Kurt için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.