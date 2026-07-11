Üsküdar’da forklift evin bahçesine düştü: Sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 08:00 sırasında Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre suni çimen taşıyan forklift sokaktan aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde forklift sürücüsü Fahri İskilipli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden forklift sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Fahri İskilipli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.