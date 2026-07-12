Evin yolunu kapatan araca kızdı, av tüfeğiyle vurdu

Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.G. (47), kullandığı aracı F.G.'nin (72) evine giden yol üzerine park etti. Araç nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine F.G., yanında bulunan av tüfeğiyle H.G.'ye ateş etti. Karın bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan H.G. için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan H.G.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.G.'nin kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.