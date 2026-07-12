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Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:31

Evin yolunu kapatan araca kızdı, av tüfeğiyle vurdu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde evin yoluna park edilen araç nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan 47 yaşındaki şahıs ağır yaralanırken, 72 yaşındaki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Evin yolunu kapatan araca kızdı, av tüfeğiyle vurdu
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Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.G. (47), kullandığı aracı F.G.'nin (72) evine giden yol üzerine park etti. Araç nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine F.G., yanında bulunan av tüfeğiyle H.G.'ye ateş etti. Karın bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan H.G. için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan H.G.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.G.'nin kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evin yolunu kapatan araca kızdı, av tüfeğiyle vurdu
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